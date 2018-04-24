Кевин Стротман: «Под Салаха у „Ромы“ есть особенная тактика, но я вам о ней не расскажу»

Полузащитник «Ромы»​ Кевин Стротман перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» отметил, что римляне подготовили специальную тактику, чтобы противостоять лидеру атак «красных» Мохамеду Салаху — Под Салаха у нас есть особенная тактика, но я вам о ней не расскажу! — цитирует пресс-служба УЕФА Стротмана. — На что я рассчитываю, так это на итальянскую защиту Напомним, что матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится во вторник, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.