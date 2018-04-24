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Кевин Стротман: «Под Салаха у „Ромы“ есть особенная тактика, но я вам о ней не расскажу»
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Кевин Стротман: «Под Салаха у „Ромы“ есть особенная тактика, но я вам о ней не расскажу» 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Полузащитник «Ромы»​ Кевин Стротман перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» отметил, что римляне подготовили специальную тактику, чтобы противостоять лидеру атак «красных» Мохамеду Салаху.
— Под Салаха у нас есть особенная тактика, но я вам о ней не расскажу! — цитирует пресс-служба УЕФА Стротмана. — На что я рассчитываю, так это на итальянскую защиту
Напомним, что матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится во вторник, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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