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Приморскстат назвал самые высокие заплаты чиновников
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Приморскстат назвал самые высокие заплаты чиновников 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Федеральная служба государственной статистики по Приморскому краю подсчитала среднемесячную зарплату чиновников в регионе. Среднемесячная зарплата одного работника органов госвласти и местного самоуправления в 2017 году составила 62 тысячи рублей.
По данным ведомства, такая заработная плата в 1,6 раза превышает среднюю по краю.
Всего в Приморье насчитывается 32,9 тысячи чиновников. Их среднемесячная зарплата в 1,7 раза больше зарплаты другого персонала государственных или муниципальных организаций. Самую большую зарплату получают сотрудники Владивостокского городского округа.
Социологи подсчитали, что среднестатистическому россиянину, чтобы почувствовать себя счастливым требуется 159 тысяч рублей ежемесячного дохода.
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