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Факелоносцев Универсиады‐2019 выберут в Красноярске
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Факелоносцев Универсиады‐2019 выберут в Красноярске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Кто понесет огонь будущей Зимней Универсиады, станет известно уже на следующей неделе. Прием заявок от кандидатов завершится 2 мая, ‐ напомнили в городской администрации Красноярска.
Стать участником эстафеты огня может каждый россиянин, кому исполнилось 18 лет. Среди прочих условий: достижения в учебе, науке, спорте и любой другой деятельности. Портфолио каждого кандидата оценит специальная комиссия, которая и примет окончательное решение.
Эстафета огня
Универсиады-2019
начнется 20 сентября в Москве. В пути до Красноярска факелоносцы пройдут через 30 городов.
В Красноярске полным ходом идет подготовка к международному спортивному событию. Накануне стало известно, что Коммунальный мост в преддверии Универсиады украсят светодиодами
16-ти  миллионов цветов.
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