Факелоносцев Универсиады‐2019 выберут в Красноярске

Кто понесет огонь будущей Зимней Универсиады, станет известно уже на следующей неделе. Прием заявок от кандидатов завершится 2 мая, ‐ напомнили в городской администрации Красноярска.

Стать участником эстафеты огня может каждый россиянин, кому исполнилось 18 лет. Среди прочих условий: достижения в учебе, науке, спорте и любой другой деятельности. Портфолио каждого кандидата оценит специальная комиссия, которая и примет окончательное решение.

Эстафета огня

Универсиады-2019

начнется 20 сентября в Москве. В пути до Красноярска факелоносцы пройдут через 30 городов.

В Красноярске полным ходом идет подготовка к международному спортивному событию. Накануне стало известно, что Коммунальный мост в преддверии Универсиады украсят светодиодами

16-ти миллионов цветов.