Кушнарев: второй тестовый матч на стадионе «Ростов-Арена» пройдет без осложнений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апреля. / ТАСС /. Власти Ростова-на— Дону рассчитывают, что второй тестовый матч на стадионе чемпионата мира 2018 года «Ростов-Арена» пройдет без каких— либо осложнений; также будет организован дополнительный маршрут для удобства болельщиков. Об этом сообщил ТАСС глава администрации города Виталий Кушнарев.

Ранее первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщал, что системы нового стадиона «Ростов— Арена», на котором 15 апреля прошел первый тестовый матч, отработали в штатном режиме, «единственной проблемой стало ограничение движения при подъезде, это связано с тем, что строительство федеральной трассы М-4 от Аксайского моста не завершено».

"Центр управления перевозками работал в автоматическом режиме, камерами видеонаблюдения полностью фиксировалось количество автобусов. На второй тестовый матч будет дополнительно задействован один маршрут к четырем существующим, который будет курсировать от южной стороны к северной", — сказал он.

По словам Кушнарева, небольшие пробки, которые образовались в день проведения первого тестового матча, были связаны с завершением работ на Южном подъезде к городу, сейчас работы уже закончились. «Пробки были на трассе М-4, это было связано с завершением работ на Южном подъезде. Поскольку работы завершены, думаю, второй тестовый пройдет без каких-либо осложнений», — добавил он.

До начала чемпионата мира на стадионе пройдут еще два тестовых матча — 29 апреля «Ростов» сыграет с «Тосно» из Ленинградской области (в этой встрече количество продаваемых билетов будет увеличено до 25 тыс.), а 13 мая «Ростов» встретится с екатеринбургским «Уралом» (болельщики смогут занять все 45 тыс. мест на стадионе), в этот же день состоится официальное открытие арены. После завершения мирового первенства арена будет использоваться для проведения футбольных соревнований отечественного и международного уровня, а также спортивных, культурных мероприятий и выставок. Вместимость стадиона будет снижена с 45000 до 37868 мест.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей мирового первенства. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).