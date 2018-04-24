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Второй тестовый матч пройдет на стадионе «Ростов-Арена» 29 апреля
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Второй тестовый матч пройдет на стадионе «Ростов-Арена» 29 апреля 

Ростовские Вести 1 час назад
Вчера, 23 апреля в Ростове-на-Дону стартовали продали билетов на второй тестовый мачт на стадионе «Ростов-Арена». Пройдет он 29 апреля между футбольными клубами «Ростов» и «Тосно». Как сообщает пресс-службе регионального правительства, продажа билетов на этот матч стартовала онлайн еще в минувшую пятницу, 20 апреля. Как утверждают чиновники, купить онлайн можно только два билета, а в кассах — 4 билета в одни руки. Напомним, что после проведения первого тестового матча на «Ростов-Арене» в сети интернет появились фото сломанных сидений. Тогда «Ростов» обыграл «СКА-Хабаровск» со счётом 2:0.
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