Эксперт: Билялетдинов выжал максимум из всех звеньев «Ак Барса»

"Блестящая работа Зинэтулы Билялетдинова привела «Ак Барс» к убедительной победе в Кубке Гагарина. Залог успеха казанского клуба — очень ровный подбор игроков и четкое понимание тренерского штаба, чего они хотят от своих исполнителей. Зинэтула Хайдарович выжал максимум из всех звеньев, в очередной раз подтвердив свой класс и репутацию советской тренерской школы", — цитирует цитирует Канарейкина газета «Известия»

Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» на своем льду одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1:0 в пользу хозяев. Казанский клуб в рекордный третий раз стал обладателем данного трофея.