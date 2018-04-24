Эксперт: Билялетдинов выжал максимум из всех звеньев «Ак Барса» 

Бывший главный тренер московского "Спартака" Федор Канарейкин считает, что главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов является лучшим наставником по итогам прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги.
"Блестящая работа Зинэтулы Билялетдинова привела «Ак Барс» к убедительной победе в Кубке Гагарина. Залог успеха казанского клуба — очень ровный подбор игроков и четкое понимание тренерского штаба, чего они хотят от своих исполнителей. Зинэтула Хайдарович выжал максимум из всех звеньев, в очередной раз подтвердив свой класс и репутацию советской тренерской школы", — цитирует цитирует Канарейкина газета «Известия».
Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» на своем льду одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1:0 в пользу хозяев. Казанский клуб в рекордный третий раз стал обладателем данного трофея.