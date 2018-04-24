Ещё
Стивен Джеррард: «Главные козыри „Ливерпуля“ — скорость, мобильность, прессинг»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стивен Джеррард: «Главные козыри „Ливерпуля“ — скорость, мобильность, прессинг» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы» назвал преимущества английской команды. По его мнению, «красные» смогут высоким темпом вывести римлян из состояния комфорта.
— Думаю, «Ливерпуль» начнет на «Энфилде» в высоком темпе и очень постарается играть быстро, чтобы вывести «Рому» из зоны комфорта, — цитирует пресс-служба УЕФА Джеррарда. — Стиль «Ромы» и вообще итальянская манера — более техничные, команды играют на другой скорости, тогда как главные козыри «Ливерпуля» — скорость, мобильность, передвижения в высочайшем темпе, прессинг.
Напомним, что матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится во вторник, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Спорт-Экспресс: последние новости
Кевин Стротман: "Под Салаха у "Ромы" есть особенная тактика, но я вам о ней не расскажу" Брих рассудит "Ливерпуль" и "Рому" Титов и Разин - кандидаты на пост главного тренера "Трактора"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо условие отставки Карреры3
«Вашингтон» вышел во второй раунд Кубка Стэнли
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Как подросток убил российскую чемпионку121
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной10
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение