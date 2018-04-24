Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы» назвал преимущества английской команды. По его мнению, «красные» смогут высоким темпом вывести римлян из состояния комфорта.
— Думаю, «Ливерпуль» начнет на «Энфилде» в высоком темпе и очень постарается играть быстро, чтобы вывести «Рому» из зоны комфорта, — цитирует пресс-служба УЕФА Джеррарда. — Стиль «Ромы» и вообще итальянская манера — более техничные, команды играют на другой скорости, тогда как главные козыри «Ливерпуля» — скорость, мобильность, передвижения в высочайшем темпе, прессинг.
Напомним, что матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится во вторник, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.