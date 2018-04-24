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Этторе Мессина: Швед в любой момент может вернуться в NBA
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Этторе Мессина: Швед в любой момент может вернуться в NBA 

Советский спорт 1 час назад
— Под вашим руководством успел поиграть Алексей Швед. На ваш взгляд, не рановато ли он покинул NBA? — Алексей проводит фантастический сезон. Он невероятно талантливый игрок, и я думаю, что он в любой момент может вернуться в NBA, — заявил Мессина в интервью «Известиям». — С другой стороны, хочет ли он сам этого? Быть на главных ролях в Евролиге — тоже высокое достижение. Я не знаю, какие у него планы, но он определенно невероятный игрок.
— Сейчас в NBA остался всего один игрок из России — Тимофей Мозгов. Как думаете, чего ему не хватает для получения игрового времени в «Бруклине»? — Сожалею, но я не в курсе этой ситуации и немногое могу сказать. Я уверен, что Тима — отличный игрок и найдет способ это доказать.
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