Этторе Мессина: Швед в любой момент может вернуться в NBA 

— Под вашим руководством успел поиграть Алексей Швед. На ваш взгляд, не рановато ли он покинул NBA? — Алексей проводит фантастический сезон. Он невероятно талантливый игрок, и я думаю, что он в любой момент может вернуться в NBA, — заявил Мессина в интервью «Известиям». — С другой стороны, хочет ли он сам этого? Быть на главных ролях в Евролиге — тоже высокое достижение. Я не знаю, какие у него планы, но он определенно невероятный игрок.
— Сейчас в NBA остался всего один игрок из России — Тимофей Мозгов. Как думаете, чего ему не хватает для получения игрового времени в «Бруклине»? — Сожалею, но я не в курсе этой ситуации и немногое могу сказать. Я уверен, что Тима — отличный игрок и найдет способ это доказать.