Ещё
Арташес Арутюнянц сложил депутатские полномочия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Арташес Арутюнянц сложил депутатские полномочия 

Деловое сообщество 1 час назад
Деловому сообществу стало известно, что Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сложил депутатские полномочия — он являлся депутатом ЗС РО пятого созыва, был избран в составе списка от «Единой России».
Напомним, Арташес Арутюнянц в июне прошлого года стал Президентом футбольного клуба «Ростов». Новый президент клуба также является владельцем инвестиционной компании «Южный Капитал». «Я с детства являюсь болельщиком нашего клуба. Уже больше полугода я нахожусь в команде, знаю обо всех проблемах клуба и мне небезразлична его судьба. На данный момент в „Ростове“ собралась команда единомышленников. Мы делаем все для того, чтобы была собрана боеспособная команда», — заявил Арутюнянц после назначения на должность Президента ФК Ростов.
Интересно напомнить, что в феврале 2018 году финансовое положение клуба было стабилизировано — футбольный клуб «Ростов» за один день полностью выплатил все долги по зарплатам перед футболистами. Многомиллионные долги донского клуба копились несколько лет при прошлом руководстве за счет дисбаланса доходов и расходов. В итоге общий долг в размере около 400 млн рублей был погашен за один день.
« [Перед руководством ФК] задачи следующие: создание боеспособной команды, которая сможет бороться за места для участия в еврокубках, стабилизация финансовой деятельности, закрытие реальных долгов, формирование понятного и прозрачного бюджета, выработка устойчивой финансовой модели», — заявил ранее Арташес Арутюнянц в интервью Деловому сообществу.
Деловое сообщество: последние новости
В Ростове перед ЧМ-2018 подготовили разговорник для официантов Важная ничья в Казани Забег «Ростовское кольцо» перекрыл 40 улиц города
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо условие отставки Карреры3
«Вашингтон» вышел во второй раунд Кубка Стэнли
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Как подросток убил российскую чемпионку121
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной10
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение