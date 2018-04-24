Арташес Арутюнянц сложил депутатские полномочия

Деловому сообществу стало известно, что Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сложил депутатские полномочия — он являлся депутатом ЗС РО пятого созыва, был избран в составе списка от «Единой России»

Напомним, Арташес Арутюнянц в июне прошлого года стал Президентом футбольного клуба «Ростов». Новый президент клуба также является владельцем инвестиционной компании «Южный Капитал». «Я с детства являюсь болельщиком нашего клуба. Уже больше полугода я нахожусь в команде, знаю обо всех проблемах клуба и мне небезразлична его судьба. На данный момент в „Ростове“ собралась команда единомышленников. Мы делаем все для того, чтобы была собрана боеспособная команда», — заявил Арутюнянц после назначения на должность Президента ФК Ростов.

Интересно напомнить, что в феврале 2018 году финансовое положение клуба было стабилизировано — футбольный клуб «Ростов» за один день полностью выплатил все долги по зарплатам перед футболистами. Многомиллионные долги донского клуба копились несколько лет при прошлом руководстве за счет дисбаланса доходов и расходов. В итоге общий долг в размере около 400 млн рублей был погашен за один день.

« [Перед руководством ФК] задачи следующие: создание боеспособной команды, которая сможет бороться за места для участия в еврокубках, стабилизация финансовой деятельности, закрытие реальных долгов, формирование понятного и прозрачного бюджета, выработка устойчивой финансовой модели», — заявил ранее Арташес Арутюнянц в интервью Деловому сообществу.