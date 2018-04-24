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Видео дня: 8-летняя Меган Маркл танцует и поет на школьном концерте
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Видео дня: 8-летняя Меган Маркл танцует и поет на школьном концерте 

Peopletalk 53 минуты назад
Фото: Peopletalk
К Меган Маркл (36), звезде сериала «Форс-мажоры» и раньше было повышенное внимание. Что уже говорить теперь, когда она встретила принца Гарри (33). Любые фото и видео из «прошлой» жизни актрисы вызывают ажиотаж.
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Так, в Сети появился ролик со школьного выступления 8-летней Меган, на котором она танцует под хит Мадонны Hanky Panky. Оказалось, видео было снято мамой подруги детства Маркл Нинаки Придди (37). «Я помню, как наши мамы должны были сделать наши платья. Я думаю, мы все были взволнованы этим концертом», — поделилась Нинаки.
https://www.youtube.com/watch?v=V3-b4h5PyIk
Напомним, роман Меган и Гарри начался в мае 2016-го, а уже в мае состоится их свадьба в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/video-dnya-8-letnyaya-megan-markl-tantsuet-i-poet-na-shkolnom-kontserte/
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