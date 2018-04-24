Мотомарш «Дороги Победы — на Берлин» Краснодар встретит 25 апреля

В канун 73-й годовщины проект Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» проходит в три этапа. Первый стартовал 22 апреля в Сочи, далее по маршруту — столица Кубани.

«Мы приглашаем всех желающих присоединиться к патриотическому движению «Дороги Победы», чтобы еще раз поклониться подвигу наших дедов и прадедов, освободивших мир от фашизма. Таким образом мы не дадим посеять семена розни между нашими народами и переписать историю», — рассказал Андрей Бобровский , организатор ежегодного международного мотомарша, посвященного Дню Победы.

В среду, 25 апреля с 10 утра мотоциклисты проведут митинг-возложение у мемориала Жертвам фашизма в Чистяковской роще и укомплектуют символическую капсулу с кубанской землей для доставки в Берлин. Представители Екатеринодарского районного общества передадут участникам марша флаг Кубани.

Из Краснодара колонна отправится в Ростов-на-Дону, далее в Воронеж, Елец и Москву. Второй этап стартует из Москвы в Брест 28 апреля. На финишном отрезке с 1 по 9 мая участники мотомарша проедут по дорогам Польши с остановками во Вроцлаве и Освенциме, по городам Чехии, Словакии и Германии, где посетят Баутцен, Дрезден, Торгау, Карлсхорст и Берлин.

По Берлину колонна проедет непосредственно 9 мая. В Трептов-парке мотоциклисты под флагами пройдут к памятнику «Воину-освободителю», где возложат цветы. Капсулы с землей Кубани и Чеченской республики, а также землей из Донецка будут переданы в германско-российский музей в Карлсхорте. Именно в этом месте состоялось повторное подписание Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Протяженность маршрута — более 6 тыс. км. Ожидается, что в проекте примут участие более 10 тыс. человек из 14 стран, в числе которых — Россия, Беларусь, Болгария, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Сербия, Италия, Дания, Германия и другие, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Патриотическое движение «Дороги Победы» существует с 2015 года. В 2017 году в мае в Трептов-парке Берлина россиян поддержали более 400 мотоциклистов со всего мира.