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Хабаровский парк «Динамо» остался без колеса обозрения
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Хабаровский парк «Динамо» остался без колеса обозрения 

Хабаровский край сегодня 45 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В хабаровском городском парке «Динамо» больше не будет колеса обозрения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Его демонтировали, чтобы отправить новому владельцу в Подмосковье.
Напомним, что первым местом «приписки» 30-метрового колеса обозрения была хабаровская набережная, откуда «кочующий» аттракцион переехал в «Динамо», уступив место 60-метровому колесу. В парке он простоял всего один год.
Владелец аттракциона объяснил его продажу тем, что в Хабаровске мобильным колесом обозрения не заинтересовался ни один парк.
— В «Динамо» маленький трафик посетителей — неприбыльное место. Можно было бы перенести колесо в другой район города, но спроса не нет. Поэтому было принято решение о продаже аттракциона. Ничего личного — только бизнес, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» предприниматель Семён Копылов.
В настоящее время колесо обозрения разбирают и грузят для отправки в Подмосковье.
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», 60-метровое колесо обозрения заработало на набережной Хабаровска в июне 2017 года, а недавно стало бесплатным для новобрачных. В следующем году аналогичное колесо обозрения появится на набережной Комсомольска-на-Амуре.
Также напомним, что набережной Хабаровска ко Дню города появится экстремальный аттракцион европейского уровня.
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