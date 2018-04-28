Стала известна программа мероприятий на 1 мая в Хабаровске

После первомайского митинга и шествия запланированы концерты, молодёжные акции, спортивные соревнования. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В частности, можно будет увидеть выставку автомобилей клуба «Авторетро», попробовать блюда национальных кухонь, побывать на запуске единственного на Дальнем Востоке пешеходного фонтана.

Также пройдут показательные выступления спортсменов, соревнования по футболу, большому теннису, волейболу, баскетболу.

Праздничные программы запланированы и в городских парках.

Ранее Inforeactor сообщало о запуске фонтанов в Петербурге.