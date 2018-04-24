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Глава FISU: Универсиада-2019 оставит после себя огромное наследие
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Глава FISU: Универсиада-2019 оставит после себя огромное наследие 

Российский стадион 23 минуты назад
Фото: Российский стадион
Зимняя Универсиада в Красноярске оставит после себя масштабное спортивное и экономическое наследие. Об этом журналистам заявил президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.
"Наследие подразумевает много различных направлений, — сказал Матыцин. — Безусловно, это и спортивное направление, ведь многие спортсмены, участвовавшие в Универсиаде, впоследствии приезжают в качестве участников на Олимпийские игры. Это и экономическая составляющая, ведь в этом смысле можно посмотреть на Казань, где в разы увеличилось количество туристов".
"Сейчас в мире очень важна коммуникация. Мы учим спортсменов общаться друг с другом и миром. Подобный опыт неоценим", — добавил президент FISU.
Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
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