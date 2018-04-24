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Дмитрий Кобылкин примет участие в работе Государственной комиссии по развитию Арктики
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Дмитрий Кобылкин примет участие в работе Государственной комиссии по развитию Арктики 

ИА Север-Пресс 21 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 24 апреля, в Москве состоится заседание президиума Государственной комиссии по развитию Арктики, в котором примет участие глава Ямала Дмитрий Кобылкин.
Председателем президиума Государственной комиссии является вице-премьер Дмитрий Рогозин.
В ходе заседания, которое пройдёт в здании ГК «Росатом», планируется обсудить развитие космической спутниковой группировки для оказания услуг связи в Арктической зоне РФ, ход реализации мероприятий государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ», а также развитие пограничной инфраструктуры в Арктике и её техническое переоснащение.
Ожидаются доклады со стороны Минэкономразвития, Минтранса, Минсвязи, ГК Роскосмос, ПАО «Газпром».
Дмитрий Кобылкин — один из шести глав арктических регионов, которые входят в президиум Государственной комиссии. Всего в составе комиссии — восемь губернаторов. ЯНАО в президиуме также представляет президент общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» Григорий Ледков. В работе комиссии традиционно участвуют руководители федеральных органов исполнительной власти, представители бизнеса, в том числе компаний ТЭК, и научных организаций.
Предыдущее заседание Госкомиссии состоялось в начале декабря 2017 года в Санкт-Петербурге, в рамках VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее». Ранее одно из выездных заседаний состоялось в Ямало-Ненецком автономном округе, в посёлке Сабетта.
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