Комиссия по Арктике собралась в «Росатоме»

Эти два резюме, которые сделал вчера вице-премьер Дмитрий Рогозин на президиуме Госкомиссии по развитию Арктики, — отражают главное, что обсуждалось в открытой части заседания. Развитие пограничной инфраструктуры и ее техническое переоснащение члены комиссии обсуждали без участия СМИ.

Заседание проходило в главном здании госкорпорации «Росатом» на Большой Ордынке, и Дмитрий Рогозин счел необходимым это акцентировать:

— Место выбрано не случайно. «Росатом» становится оператором в том, что касается государственных услуг и управления государственным имуществом в рамках Севморпути. Законопроект об этом уже в высокой степени готовности — в ближайшее время будет внесен в правительство и Государственную Думу

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров , сделавший доклад о развитии спутниковой группировки для оказания услуг связи в Арктической зоне, и два его содокладчика от КБ и компаний-производителей обрисовали наши подходы и возможности в перспективе до 2025 года.

По словам Дмитрия Рогозина, «одна из общемировых тенденций в сфере космической деятельности — это интеграция военных и гражданских спутниковых систем связи, навигации, дистанционного зондирования Земли, гидрометеорологического наблюдения в единую сеть». Как показывает и наш собственный, и зарубежный опыт, это повышает эффективность и сокращает издержки.

На заседании комиссии прозвучал призыв, чтобы гражданские и военные проекты космической связи в Арктике не дублировали друг друга, а дополняли. И чтобы отечественная спутниковая группировка охватывала всю географию Арктической зоны — нынешнюю и перспективную, в том числе за 80-й параллелью.