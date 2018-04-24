Ещё
Рогозин назвал главные трудности при развитии Арктики
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рогозин назвал главные трудности при развитии Арктики 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Слабым звеном при развитии арктических проектов является зависимость от западных спутниковых операторов, считает заместитель председателя Правительства Дмитрий Рогозин, передаёт ТАСС.
В рамках прошедшего заседания государственной комиссии по вопросам развития Арктики во вторник вице-премьер обратил внимание на зависимость пользователей услуг дистанционного зондирования земли в Арктике от западных спутниковых операторов.
По его словам, Россия пока не обладает спутниковой системой, которая оперативно независимо от погоды передавала бы данные среднего и высокого разрешения для коммерческих пользователей в Арктической зоне.
В этой связи важной задачей остаётся развитие отечественных технологий дистанционного зондирования земли, в том числе радиолокационного, сказал Рогозин.
«Для наших космических спутников, которые двигаются по экваториальной орбите, российская часть Арктики является «слепой зоной», в результате большинство отечественных пользователей вынуждены покупать информацию и снимки, которые предоставляются западными спутниковыми операторами», — рассказал о сути проблемы вице-премьер.
При этом чиновник отметил, что на сегодняшний день возможности спутниковых группировок российских операторов связи позволяют обеспечить Арктику космической связью, но ожидаемый рост грузопотоков по Северному морскому пути, а также повышение активности в Арктике повлечёт увеличение информационных потоков и спрос на космическую связь, поэтому России важно обладать прогнозной оценкой потребностей соответствующих услуг.
Парламентская газета: последние новости
Полпред в ПФО: ответственность за уничтожение химоружия в России несёт ОЗХО Вячеслав Фетисов: 6:0 — хороший результат! Валентина Матвиенко предложила изменить критерии оценки эффективности прокуроров
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио14
Аршавин зажигает в Казахстане17
Липницкая удивила откровенным фото4
Здесь был Овечкин: «Вашингтон» все-таки спас плей-офф
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение