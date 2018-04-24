Рогозин назвал главные трудности при развитии Арктики

Слабым звеном при развитии арктических проектов является зависимость от западных спутниковых операторов, считает заместитель председателя Правительства Дмитрий Рогозин , передаёт ТАСС

В рамках прошедшего заседания государственной комиссии по вопросам развития Арктики во вторник вице-премьер обратил внимание на зависимость пользователей услуг дистанционного зондирования земли в Арктике от западных спутниковых операторов.

По его словам, Россия пока не обладает спутниковой системой, которая оперативно независимо от погоды передавала бы данные среднего и высокого разрешения для коммерческих пользователей в Арктической зоне.

В этой связи важной задачей остаётся развитие отечественных технологий дистанционного зондирования земли, в том числе радиолокационного, сказал Рогозин.

«Для наших космических спутников, которые двигаются по экваториальной орбите, российская часть Арктики является «слепой зоной», в результате большинство отечественных пользователей вынуждены покупать информацию и снимки, которые предоставляются западными спутниковыми операторами», — рассказал о сути проблемы вице-премьер.

При этом чиновник отметил, что на сегодняшний день возможности спутниковых группировок российских операторов связи позволяют обеспечить Арктику космической связью, но ожидаемый рост грузопотоков по Северному морскому пути, а также повышение активности в Арктике повлечёт увеличение информационных потоков и спрос на космическую связь, поэтому России важно обладать прогнозной оценкой потребностей соответствующих услуг.