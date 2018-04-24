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Рогозин считает зависимость от западных спутниковых операторов слабым звеном в Арктике
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Рогозин считает зависимость от западных спутниковых операторов слабым звеном в Арктике 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин выразил обеспокоенность зависимостью пользователей услуг дистанционного зондирования земли в Арктике от западных спутниковых операторов. Такое мнение он высказал на заседании государственной комиссии по вопросам развития Арктики.
"Из всех космических технологий, необходимых для освоения Арктики, слабым звеном для нас являются технологии дистанционного зондирования земли, особенно радиолокационного. Россия пока не обладает полноценной спутниковой системой, которая оперативно, независимо от погодной обстановки поставляла бы информацию среднего и высокого разрешения для коммерческих пользователей в арктической зоне, — сказал он. — Для наших космических спутников, которые двигаются по экваториальной орбите, российская часть Арктики является «слепой зоной», в результате большинство отечественных пользователей вынуждены покупать информацию и снимки, которые предоставляются западными спутниковыми операторами".
Рогозин напомнил также и о задачах обеспечения отечественных пользователей космической связью. В настоящий момент в основном эти услуги оказываются двумя российскими спутниковыми операторами: ФГУП «Космическая связь» и АО «Газпром космические системы».
"На сегодня возможности их спутниковых группировок позволяет обеспечить Арктику космической связью, но ожидаемый рост грузопотоков по Северному морскому пути, наши планы по его комплексному развитию, а также в целом повышение активности в Арктике ожидаемо повлечет увеличение информационных потоков и спрос на космическую связь", — предупредил вице-премьер. По его мнению, в связи с этим важно обладать прогнозной оценкой потребностей соответствующих услуг и в целом обеспечить увязку перспектив развития добывающей промышленности и транспортной отрасли в Арктике с планами развития связи.
Рогозин призвал не забывать и о навигационном обеспечении. «В настоящее время идет активное консультирование по этому вопросу между Росатомом, Российскими космическими системами и АО „ГЛОНАСС“. Задача — обеспечить навигацию на современном уровне в акваториях портов СМП, — сказал он. — Мы должны продолжить развивать системы обработки данных и создать в Арктике единое информационно-коммуникационное пространство и комплексную систему освещения арктической обстановки».
Он отметил, что необходима интеграция всех военных и гражданских спутников связи, а предлагаемые решения в области космической связи не были бы изолированными друг от друга и не дублировали функции.
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