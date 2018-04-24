Ещё
Джон Торторелла: «Вашингтон» был лучше в ключевых моментах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джон Торторелла: «Вашингтон» был лучше в ключевых моментах 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла подвел итоги серии первого раунда с «Вашингтоном» (2-4).
«Победил сильнейший, — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ. — Они лучше сыграли в ключевых моментах. Мы хорошо играли в большинстве в начале серии, но потом сбавили обороты. А они наоборот прибавили.
Тяжело было прийти в себя. Они очень цепко оборонялись в этой серии. Мы вынуждены были постоянно догонять соперника. Так играть тяжело».
Напомним, «Коламбус» выиграл два первых матча в «Вашингтоне», после чего потерпел четыре поражения подряд. В понедельник в шестом матче «столичные» были сильнее в гостях со счетом 6:3.
Советский спорт: последние новости
Германия подала заявку на проведение чемпионата Европы-2024 Стал известен состав сборной России на Шведские хоккейные игры Источник: «Урал» не станет продлевать контракт с полузащитником сборной Армении
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Анри Мишель
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Оскорбивший чеченцев Уткин решил извиниться47
Липницкая удивила откровенным фото5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение