Джон Торторелла: «Вашингтон» был лучше в ключевых моментах

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла подвел итоги серии первого раунда с «Вашингтоном» (2-4).

«Победил сильнейший, — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ. — Они лучше сыграли в ключевых моментах. Мы хорошо играли в большинстве в начале серии, но потом сбавили обороты. А они наоборот прибавили.

Тяжело было прийти в себя. Они очень цепко оборонялись в этой серии. Мы вынуждены были постоянно догонять соперника. Так играть тяжело».

Напомним, «Коламбус» выиграл два первых матча в «Вашингтоне», после чего потерпел четыре поражения подряд. В понедельник в шестом матче «столичные» были сильнее в гостях со счетом 6:3.