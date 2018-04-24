Из Новосибирска запускают дополнительные летние электрички

С 29 апреля электрички в Новосибирской области перейдут на летнее расписание и станут ходить чаще.

Как сообщили в АО «Экспресс-пригород», с 29 апреля в расписании появятся дополнительные сезонные электрички.

На Западном направлении:

— № 6353 Новосибирск — Коченево по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 10:25, прибытие на станцию Коченево в 11:37;

— № 6354 Коченево — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Коченево в 14:19, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 15:30;

— № 6311 Новосибирск — Коченево (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск в 11:13, прибытие на станцию Коченево в 12:25;

— № 6316 Коченево — Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Коченево в 15:41, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 16:52;

— № 6364 Коченево — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Коченево в 19:19, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:30;

— № 6320 Дупленская — Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Дупленская в 20:00, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:48.

На Восточном направлении:

— поезд № 6456 Новосибирск — Ояш по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:57, прибытие на станцию Ояш в 9:35.

На Жеребцовском направлении:

— № 6505 Новосибирск — Жеребцово (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:33, прибытие на станцию Жеребцово в 12:46;

— № 6506 Жеребцово — Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Жеребцово в 13:44, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:56;

— № 6507 Новосибирск — Жеребцово по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 10:08, прибытие на станцию Жеребцово в 11:20;

— № 6508 Жеребцово — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Жеребцово в 11:43, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:56;

— № 6511 Новосибирск — Жеребцово (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:45, прибытие на станцию Жеребцово в 16:59;

— № 6512 Жеребцово — Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Жеребцово в 17:36, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:50;

— № 6515 Новосибирск — Жеребцово (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:02, прибытие на станцию Жеребцово в 20:15;

— № 6516 Жеребцово — Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Жеребцово в 20:35, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:48.

На Южном направлении:

— № 6609 Новосибирск — Искитим (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:32, прибытие на станцию Искитим в 9:56;

— № 6610 Искитим — Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Искитим в 10:16, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:41;

— № 6657 Новосибирск — Искитим (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 14:09, прибытие на станцию Искитим в 15:28;

— № 6658 Искитим — Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Искитим в 16:27, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:52;

— № 6622 Искитим — Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Искитим в 18:41, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:08.

На Кузбасском направлении:

— № 6811 Новосибирск — Буготак по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 12:37, прибытие на станцию Буготак в 14:18;

— № 6812 Буготак — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Буготак в 14:42, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 16:23;

— № 6843 Новосибирск — Изынский по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:19, прибытие на станцию Изынский в 11:11;

— № 6844 Изынский — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Изынский в 13:15, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 15:08;

— № 6815 Новосибирск — Буготак (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 14:48, прибытие на станцию Буготак в 16:29;

— № 6816 Буготак — Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Буготак в 16:49, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:31;

— № 6874 Буготак — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Буготак в 18:51, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:32;

— № 6822 Восточная — Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Восточная в 20:15, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:24.

Кроме того, с 3 мая на Восточном направлении назначаются 2 дополнительных пригородных электропоезда:

— № 6412 Новосибирск — Мошково ежедневно, кроме субботы и воскресенья, отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:53, прибытие на станцию Мошково в 13:05;

— № 6411 Мошково — Новосибирск ежедневно, кроме субботы и воскресенья, отправление со станции Мошково в 14:32, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 15:46.

Дополнительную информацию о расписании пригородных электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 или 8 (383) 229–25–67.

Ранее стало известно, что расписание 32 пригородных поездов в Новосибирской области изменится из-за ремонта железнодорожных путей.