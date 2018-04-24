Из-за ремонта пути изменится расписание новосибирских пригородных поездов

С 28 апреля по 19 мая меняется расписание ряда новосибирских пригородных поездов, которые курсируют на Восточном и Западном направлениях, из-за путевых работ на перегонах Сокур — Мошково и Кокошино — Чулымская. Время прибытия и отправления поездов по указанному маршруту будет варьироваться от 1 минуты до 1 часа 39 минут в зависимости от направления.

На Восточном направлении временно изменится движение 23 электропоездов. 28, 29, 30 апреля, 3, 4 мая электропоезд №6426, который следует по маршруту Новосибирск-Главный — Болотная будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 20:22, на 46 минут раньше, а прибывать на станцию Болотная в 22:51, на 41 минуту раньше. С 28 апреля по 4 мая пригородный электропоезд №6419 Ояш — Новосибирск будет отправляться со станции Ояш в 20:29, а это на 48 минут позже, а прибывать на станцию Новосибирск-Главный в 22:10, что на 50 минут позже.

На Западном направлении временно изменится движение 9 электропоездов. С 1 по 7 мая электропоезд №6309 Новосибирск — Каргат будет отправляться в 10:31, на 59 минут позже, а прибывать на станцию Каргат в 13:33, или на 1 час и 1 минуту позже. С 3 по 9 мая электропоезд №6371 Чулымская — Барабинск будет отправляться со станции Чулымская в 9:56 (на 1 час 32 минуты позже), прибывать на станцию Барабинск в 12:29 (на 1 час 39 минут позже). 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 19 мая электропоезд №6353 Новосибирск — Коченево будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 9:32 (на 53 минуты раньше), прибывать на станцию Коченево в 10:44 (на 53 минуты раньше).

Пассажирам следует быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.