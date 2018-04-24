В НСО будут ходить дополнительные пригородные поезда летом

Дополнительные пригородные поезда назначаются на летний период в Новосибирском регионе ЗСЖД.

На Западном направлении:

— №6353 Новосибирск — Коченево по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск в 10:25, прибытие на станцию Коченево в 11:37;

— №6354 Коченево — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Коченево в 14:19, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 15:30;

— №6311 Новосибирск — Коченево ежедневно, отправление со станции Новосибирск в 11:13, прибытие на станцию Коченево в 12:25;

— №6316 Коченево — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Коченево в 15:41, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 16:52;

— №6364 Коченево — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Коченево в 19:19, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:30;

— №6320 Дупленская — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Дупленская в 20:00, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:48.

На Восточном направлении:

— поезд №6456 Новосибирск — Ояш по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:57, прибытие на станцию Ояш в 9:35.

На Жеребцовском направлении:

— №6505 Новосибирск — Жеребцово ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:33, прибытие на станцию Жеребцово в 12:46;

— №6506 Жеребцово — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Жеребцово в 13:44, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:56;

— №6507 Новосибирск — Жеребцово по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 10:08, прибытие на станцию Жеребцово в 11:20;

— №6508 Жеребцово — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Жеребцово в 11:43, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:56;

— №6511 Новосибирск — Жеребцово ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:45, прибытие на станцию Жеребцово в 16:59;

— №6512 Жеребцово — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Жеребцово в 17:36, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:50;

— №6515 Новосибирск — Жеребцово ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:02, прибытие на станцию Жеребцово в 20:15;

— №6516 Жеребцово — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Жеребцово в 20:35, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:48.

На Южном направлении:

— №6609 Новосибирск — Искитим ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:32, прибытие на станцию Искитим в 9:56;

— №6610 Искитим — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Искитим в 10:16, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:41;

— №6657 Новосибирск — Искитим ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 14:09, прибытие на станцию Искитим в 15:28;

— №6658 Искитим — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Искитим в 16:27, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:52;

— №6622 Искитим — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Искитим в 18:41, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:08.

На Кузбасском направлении:

— №6811 Новосибирск — Буготак по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 12:37, прибытие на станцию Буготак в 14:18;

— №6812 Буготак — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Буготак в 14:42, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 16:23;

— №6843 Новосибирск — Изынский по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:19, прибытие на станцию Изынский в 11:11;

— №6844 Изынский — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Изынский в 13:15, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 15:08;

— №6815 Новосибирск — Буготак ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 14:48, прибытие на станцию Буготак в 16:29;

— №6816 Буготак — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Буготак в 16:49, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:31;

— №6874 Буготак — Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Буготак в 18:51, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:32;

— №6822 Восточная — Новосибирск ежедневно, отправление со станции Восточная в 20:15, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:24.

С 3 мая на Восточном направлении назначаются 2 дополнительных пригородных электропоезда:

— №6412 Новосибирск — Мошково ежедневно, кроме субботы и воскресенья, отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:53, прибытие на ст. Мошково в 13:05;

— №6411 Мошково — Новосибирск ежедневно, кроме субботы и воскресенья, отправление со станции Мошково в 14:32, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 15:46.

В майские праздничные дни курсирование пригородных поездов в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в конце апреля — начале мая будет осуществляться в следующем порядке:

28 апреля, 8 мая 2018 года — по графику пятницы;

29, 30 апреля, 1, 2, 9 мая 2018 года — по графику выходного дня.