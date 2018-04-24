Ночные гонщики повредили светомузыкальный фонтан в Рубцовске

Вандалы повредили светомузыкальный фонтан «Торнадо» в Рубцовске, устроив гонки на автомобилях.

Как сообщает газета «Местное время», в ночь с 23 на 24 апреля неизвестные сначала гоняли на площади Ленина, а затем переместились на фонтанную зону. Несмотря на то, что фонтан антивандальный, ущерб конструкции был все-таки нанесен. Насколько он серьезный, предстоит выяснить специалистам компании-производителя, которые должны прибыть 3 мая.

Сейчас поисками гонщиков занимается полиция.

Отметим, что на площади находится стационарный пост ППС, но гонщиков это не пугает. По словам горожан, они периодически устраивают такого рода представление.