ТОП-5 незабываемых вариантов досуга на майские праздники

Любителям реконструкции можно отправиться на фестиваль исторического фехтования «Княжеский турнир», который пройдет 30 апреля и 1 мая в парковом комплексе им. Сахарова в Тольятти. Здесь проведут зрелищные исторические поединки на военных саблях и длинных мечах, мастер-классы по стрельбе из лука и арбалета, выступления рок-групп. Также посетители увидят выставку бронетехники и авиации времен ВОВ. Входной билет обойдется в 200 рублей, школьникам и студентам — 100 рублей.

В «Богатырской слободе» под Тольятти 1 мая пройдет еще один этнический праздник «Змей Горыныч». В программе показательные выступления богатырей, стрельба из лука и метание топоров, парусно-гребная Усинская регата, катание на лошадях и другие развлечения.

Любителям экстрима тоже будет где развернуться. Туристические центры «Лада», «Луч» и GoRa в разные даты предлагают однодневный сплав по реке Сок стоимостью от 1 до 2,1 тыс. рублей.

6 мая клуб активного отдыха Active Trevel открывает велосезон и предлагает присоединиться к организованной группе на маршруте Рождествено — Гаврилова поляна — Рождествено. Мероприятие бесплатное, но если у вас нет велосипеда, его можно будет взять напрокат прямо на месте. В программе — посещение Белой горы и ледяной пещеры, в которой даже в самое жаркое лето лежат снега.