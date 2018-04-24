СМИ: Месси посоветовал Неймару перейти в «Манчестер Юнайтед» 

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси посоветовал форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару перейти в английский "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Don Balon, аргентинец не хочет, чтобы его бывший партнер переходил в мадридский "Реал".
Отмечается, что Месси встретился с Неймаром и посоветовал ему продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Бразилец недоволен уровнем чемпионата Франции и хочет покинуть «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что Месси был назван самым высокооплачиваемым футболистом в сезоне.