Шаг к финалу: баскетбольный клуб «Самара» дома обыграл «Новосибирск»

В Самаре прошла вторая полуфинальная встреча в рамках баскетбольной Суперлиги. В понедельник, 23 апреля, на паркете МТЛ «Арена» сразились команды «Самара» и «Новосибирск». Игра закончилась со счетом 72:67 в пользу хозяев.

— Кто выиграет этот поединок, было не понятно до последней четверти. Лидер в первые 30 минут менялся полтора десятка раз, — рассказали представители БК «Самара». — Заключительный период игроки начали с ничейным счетом — 53:53.

— «Новосибирск» — сильные соперники. Но к последней четверти они устали, а мы нет. И именно эти 10 минут решили исход встречи, — прокомментировал исход игры форвард БК «Самара» Евгений Фидий

Следующий матч волжане проведут на выезде. В четверг, 26 апреля, они снова встретятся с «Новосибирском». Это будет третья игра в серии до трех побед. Победа в первом матче также досталась самарцам.