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Шаг к финалу: баскетбольный клуб «Самара» дома обыграл «Новосибирск»
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Шаг к финалу: баскетбольный клуб «Самара» дома обыграл «Новосибирск» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре прошла вторая полуфинальная встреча в рамках баскетбольной Суперлиги. В понедельник, 23 апреля, на паркете МТЛ «Арена» сразились команды «Самара» и «Новосибирск». Игра закончилась со счетом 72:67 в пользу хозяев.
— Кто выиграет этот поединок, было не понятно до последней четверти. Лидер в первые 30 минут менялся полтора десятка раз, — рассказали представители БК «Самара». — Заключительный период игроки начали с ничейным счетом — 53:53.
Последняя десятиминутка была самой напряженной. Алексей Голяхов и Алексей Зозулин смогли забить два подряд трехочковых и помогли волжскому клубу завладеть инициативой. За три минуты до сирены Даниил Синегубов увеличил отрыв до 5 очков — 66:61. Последний мяч в корзину сибиряков забросил Дмитрий Головин при счете 70:67.
— «Новосибирск» — сильные соперники. Но к последней четверти они устали, а мы нет. И именно эти 10 минут решили исход встречи, — прокомментировал исход игры форвард БК «Самара» Евгений Фидий.
Следующий матч волжане проведут на выезде. В четверг, 26 апреля, они снова встретятся с «Новосибирском». Это будет третья игра в серии до трех побед. Победа в первом матче также досталась самарцам.
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