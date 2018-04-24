Лига чемпионов вернулась, а «Барселона» — нет: Три причины, почему Месси ещё не бог футбола

Отрицательно писать про Месси — самоубийство, его ярые фанаты тут же забьют пакетом со «сменкой». Но в день возвращения Лиги чемпионов (и невозвращения «Барселоны») невольно всплывает несколько аргументов, почему Лионель — не бог футбола. Гений сделал для «сине-гранатовых» и сборной Аргентины невероятно много, однако есть причины, по которым его нельзя поставить в один ряд с Пеле, Львом Яшиным или Диего Марадоной . Сразу оговорюсь, статья не ставит цель оскорбить фанатов Лионеля Месси или возбудить кипение желчи личных поклонников его антагониста — лидера мадридского "Реала" Криштиану Роналду . Всего лишь скромное мнение автора. Культ личности Месси необоснованно (!) превысил разумные пределы. Портал "Евро-футбол.ру" объяснит, почему Лионель еще не достиг уровня легенд футбола, и тем более не стал небожителем спорта номер один.

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Характер «Барселоны» зависит от Месси, и он слаб

Упрекнуть Лионеля Месси в отсутствии бойцовских качеств, значит пойти против футбола. Одна из причин величия аргентинского гения, как раз-таки в том, что он никогда не падает лишний раз, не симулирует, не выключается из эпизода. Технарь и боец в одном лице — потрясающее сочетание. Но, Лионель претендует на звание бога, к таким требования особые. Месси больше чем футболист, он — стержень команды, определяющий внутреннее состояние коллектива. А «Барселона» никогда не славилась характером. Как себя ведут каталонские звёзды, если у них что-то не получается? Правильно, опускают руки, симулируют, начинают истерить. Не вспоминайте, как «Барселона» переломила матч с «Эйбаром», проигрывая 2:1, тот «подвиг» так и остаётся одиночным всплеском.

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Месси не ведёт себя отрицательно, но Лионель и не ведёт за собой партнёров. Аргентинец молча пытается наладить ситуацию, и в случаях тотально перекрытого кислорода, у него естественно ничего не получается. О победе «Ромы» обязательно нужно вспомнить перед её матчем в Лиге чемпионов. Выполняем. «Барселона» валяла дурака, отбивая дефицит в три мяча, а когда запахло жаренным Месси не показывал партнёрам, мол соберитесь, боритесь. Лионель понуро смотрел на поле, пытался сделать что-то сам, но безрезультатно. Человек на которого молятся, должен вести людей за собой. Лионель не смог воодушевить 10 профессиональных футболистов, тут даже до звания духовного лидера далековато.

Роль Месси в истории маловата для уровня «бог»

"Барселона" выиграла много, очень много трофеев. Однако Лионель Месси так и не смог записать на свой счёт действительно героическую победу. Чтобы для книг и сказок детям. У богов такой подвиг должен быть обязательно. Геракл вон целых семь совершил. Футбольный мир тоже богат на такие примеры. Самый свежий и жгучий для Лионеля — это победа Криштиану Роналду на Евро 2016. Все запомнили именно скачущего на бровке португальца, который даже травмировавшись умудрился стать главным героем финала. Нападающий «Реала» очень много сделал для триумфа достаточно средней сборной, титул чемпионов Европы даже считают не португальским, а лично достижением Роналду. Остальных игроков не помнят по именам. Кто там? Саншеш и Эдер? Один не может пробиться в основной состав аутсайдера АПЛ, второй в старт единоличного лидера РФПЛ. В общем застряли ребята на одном уровне.

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Есть такой пример и на родине Лионеля. Диего Армандо Марадона, как же много одиозного в этом имени. Он выиграл чемпионат мира 1986 года. Сам. Это признали все, партнёры по сборной, специалисты, тренеры. Великий Хорхе Вальдано сказал: «Знаете, почему мы победили в Мексике? Потому что у нас в команде было 20 нормальных игроков и один — ненормальный. Этот ненормальный и выиграл нам чемпионат». Затем Марадона тащил «Наполи». Пока Диего не был травмирован, неаполитанцы успели оформить 2 чемпионских титула. Были у него партнёры уровня Иньесты, Хави? Нет. Диего Армандо решал всё сам. Лионель забивал в стиле Марадоны, обыгрывая половину команды соперника. Но сделал это против «Хетафе», а не на чемпионате мира. Все решает значимость матча. Крайне интересно было бы интегрировать молодого Марадону на ответный поединок с «Ромой». Изменился бы расклад, как считаете?

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Финал Лиги чемпионов 2015-го года в Берлине (последний победный для каталонцев) Месси провёл слабо. Аргентинец не ассоциируется даже с победой в том матче. Тогда классно сыграли его партнёры по атаке Суарес — Неймар и блистал Иньеста, ставший в итоге лучшим игроком финала. Ранее победы в главном клубном турнире добывало трио Хави — Бускетс — Иньеста. Настало время, когда всё зависит от одного Месси. От бога, как считают некоторые фанаты. И что мы видим? Дальше четвертьфинала «сине-гранатовых» не пускают. «Атлетико», «Ювентус», «Рома» — все оказались сильнее. Именно в таких нервных матчах с колючими соперниками, уступающими в классе, должен тащить команду лидер. В этом сезоне с каталонцами не получилось, но летом у Месси будет шанс добыть победу, которая будет идти в параллель только с его именем. Если Лео возьмёт чемпионат мира, то официально станет богом футбола. Однако задача у него архисложная.

Особое отношение к Лионелю на поле

Раз уж заговорили об Аргентине, вспомним и об отношении к Месси в стране. Его боготворят, иначе не скажешь. И это сказывается на футболе. Габриэль Меркадо прямо говорит: «Если я жёстко сыграю против Лионеля, то не вернусь домой». Потом выходит и проваливает финал Кубка Испании. Совпадение? Не думаю. Боготворение Месси настолько застряло в сознании близких к футболу людей, что уже мешает играть его соперникам. Конечно, это не касается важных матчей. Зато внутри чемпионата в матчах с середняками или в Кубке Испании на Лионеля даже не дуют. Молодые футболисты в основном любуются игрой Лионеля, забывая встречать Месси должным образом. Другими словами, проходные матчи Месси играет без сопротивления, это как в FIFA установить уровень «новичок». Отсюда и феноменальная статистика Лионеля, но отсюда же и сложности в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Ведь «Челси» тоже заставил понервничать Каталонию. Отскок в первом матче и трусливая игра Конте во втором помогли игрокам Эрнесто Вальверде. Что потом сделала менее классная, но более боевитая «Рома», мы вспоминали выше.

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Лионель Месси, безусловно, великий игрок. Футболист без слабых мест, гений. Он стабильно держит высочайший уровень несколько лет, чем качественно отличается даже от других кудесников кожаного мяча, подобных Рональдиньо. Но есть в его карьере факторы, не позволяющие считаться богом футбола. Нужны звучные победы над серьёзными соперниками, добытые лично Лионелем. Тогда можно встать в один ряд с Пеле и Марадоной, а может даже опередить ветеранов. Пока же количество и качество дифирамб, воспеваемых Месси, превышает допустимые нормы. Аргентинец великолепен, но есть несколько футболистов находящихся с ним на одном уровне, пусть у них разные функции и позиции на поле. Кто заслуживает «Золотой мяч» станет понятно после чемпионата мира, но уже сейчас кажется, что Месси должен отойти в сторонку, уступив награду. Как в 2010-м ему по-дружески уступили Иньеста и Хави. Лионель не бог, он два года даже не лучший футболист мира. Культ личности Месси завышен. Всё. Теперь кидайте помидоры.