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Роналду стал рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов
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Роналду стал рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду достиг уникального результата, сообщает "Советский спорт".
"Сливочные" одержали победу на выезде над мюнхенской «Баварией» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Таким образом, для Роналду эта победа стала 96-й в самом престижном клубном европейском турнире. Ранее рекордсменом в данном показателе был бывший голкипер «Реала», ныне выступающий за «Порту», Икер Касильяс. В его активе 95 побед в Лиге чемпионов.
Для того, чтобы достичь данного результата, Роналду потребовалось принять участие в 154 играх.
Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Баварию» со счетом 2:1. Роналду провел на поле весь матч и результативными действиями не отметился.
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