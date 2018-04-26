Роналду стал рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов

"Сливочные" одержали победу на выезде над мюнхенской «Баварией» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Таким образом, для Роналду эта победа стала 96-й в самом престижном клубном европейском турнире. Ранее рекордсменом в данном показателе был бывший голкипер «Реала», ныне выступающий за «Порту», Икер Касильяс. В его активе 95 побед в Лиге чемпионов.

Для того, чтобы достичь данного результата, Роналду потребовалось принять участие в 154 играх.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Баварию» со счетом 2:1. Роналду провел на поле весь матч и результативными действиями не отметился.