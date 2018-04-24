Моуринью хочет обменять де Хеа на Роналду

"Реал" догооворился с «МЮ» о трансфере де Хеа Как сообщает Diario Gol, наставник «красных дьяволов» одобрит сделку, если «сливочные» отправят в обратном направлении Криштиану Роналду

Отмечается, что если «Реал» не согласится на эти условия, то Моуринью готов отдать за 33-летнего форварда французского хавбека Поля Погба , с которым, как пишет пресса, у Моуринью натянутые отношения.

Ранее сообщалось, что де Хеа договорился с «бланкос» о контракте и вернется в Мадрид этим летом.