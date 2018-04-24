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Моуринью хочет обменять де Хеа на Роналду
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Моуринью хочет обменять де Хеа на Роналду 

Советский спорт 1 час назад
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов отпустить Давида де Хеа в мадридский "Реал".
"Реал" догооворился с «МЮ» о трансфере де Хеа  Как сообщает Diario Gol, наставник «красных дьяволов» одобрит сделку, если «сливочные» отправят в обратном направлении Криштиану Роналду.
Отмечается, что если «Реал» не согласится на эти условия, то Моуринью готов отдать за 33-летнего форварда французского хавбека Поля Погба, с которым, как пишет пресса, у Моуринью натянутые отношения.
Ранее сообщалось, что де Хеа договорился с «бланкос» о контракте и вернется в Мадрид этим летом.
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