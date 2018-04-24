Неизвестный под предлогом обмена денег из-за «реформы» похитил 500 тыс. руб. у пенсионерки

Злоумышленник в Замосковоречье обманом похитил у пенсионерки 500 тыс. руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной полиции.

«Женщина пояснила, что передала незнакомцу, который представился сотрудником пенсионного фонда, денежные средства. Под предлогом выдачи призовых подарков ветерану труда, а также консультации по поводу предстоящего в следующем месяце обмена денежных купюр на новые, мужчина завладел ее сбережениями в размере 500 тыс. руб. В обмен он выдал ей купюры «банка приколов»», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.