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Неизвестный под предлогом обмена денег из-за «реформы» похитил 500 тыс. руб. у пенсионерки
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Неизвестный под предлогом обмена денег из-за «реформы» похитил 500 тыс. руб. у пенсионерки 

Агентство «Москва» 1 час назад
Злоумышленник в Замосковоречье обманом похитил у пенсионерки 500 тыс. руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной полиции.
«Женщина пояснила, что передала незнакомцу, который представился сотрудником пенсионного фонда, денежные средства. Под предлогом выдачи призовых подарков ветерану труда, а также консультации по поводу предстоящего в следующем месяце обмена денежных купюр на новые, мужчина завладел ее сбережениями в размере 500 тыс. руб. В обмен он выдал ей купюры «банка приколов»», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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