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Команда г. Бор заняла 1 место в Спартакиаде пенсионеров Нижегородской области
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Команда г. Бор заняла 1 место в Спартакиаде пенсионеров Нижегородской области 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Команда г. Бор победила в Спартакиаде пенсионеров Нижегородской области 24 апреля. Сегодня в Сокольском прошли зональные соревнования в рамках Спартакиады пенсионеров региона.
В них приняли участие следующие команды: г.о.г. Чкаловск, Сокольское, Семеновский, Бор, Нижний Новгород, г. Заволжье, Городецский, Балахнинский, Володарский, Ковернинский районы. Первое место заняла команда г. Бор, второе — Городецкий район, третье — п. Сокольское.
«Победители получат билеты на тестовый матч на «Стадионе „Нижний Новгород“, который состоится 6 мая. Зональные соревнования с участием 10-17 муниципалитетов уже прошли в Ардатове, Лыскове и Урене. Их победители (команды Дзержинска, Арзамаса и Ветлужского района) также получат билеты на матч», — рассказала руководитель исполнительного комитета регионального отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» Татьяна Богданова.
Мероприятие проведено с целью привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом и внедрения на территории Нижегородской области ВФСК ГТО.
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