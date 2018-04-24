Анна Семенович: наши проблемы это ступеньки, по которым мы можем подняться к цели

Известная певица и телеведущая Анна Семенович в своем микроблоге задумалась о том, как жизненные неурядицы помогают нам двигаться дальше. По мнению звезды, трудности и «пинки» лучше всего мотивируют на новые свершения и достижения. Однако далеко не все ее подписчиками смогли согласиться с таким радикальным подходом.

Анна начала заниматься фигурным катанием с трех лет, что позволило ей триумфально войти в большой спорт и завоевать множество наград. Травма вынудила ее завершить карьеру, но ее профессиональная деятельность в других сферах оказалась не менее успешной. Пройдя такой путь, Семенович как никто другой знает, что трудности закаляют дух и заставляют двигать к новым свершениям. По мнению певицы, когда у человека все хорошо, то он становится более ленивым и инфантильным, перестает стремиться к развитию. И только трудности позволяют лишний раз трезво оценить ситуацию, взять себя в руки и начать менять жизнь к лучшему. Именно к этому она и призывает своих подписчиков.

«Все будет замечательно, не бойтесь менять свою жизнь. Наши проблемы, это ступеньки по которым мы можем подняться к цели.» Многие поклонники согласились с размышлениями телеведущей и подтвердили, что «пинки» и трудности являются для них лучшей мотивацией к действию. Но нашлись и те, кто счел такой подход не совсем верным. По их мнению, необязательно быть настолько суровыми к самим себе, так как почерпнуть новые силы можно и из более приятных вещей. Это не значит, что метод Анны неэффективен, его пользу она отлично продемонстрировала на собственном примере. Но и подойти он может далеко не всем.

«Анечка, какие умные и правильные слова. Все так и есть!» «Спасибо Вам Анна за советы. Я прислушиваюсь к ним, помогают по жизни.» «Анечка, а без пинков возможно? Не слишком ли много их по жизни?» «Вот у меня сейчас как раз такой период… Надеюсь, потом и правда станет лучше.» «Совершенно правильно, когда нам дают мотивирующие пинки, мы делаем хороший шаг вперед.»

В своем Инстаграме Анна Семенович старается вдохновлять подписчиков на положительные изменения жизни. Ранее она уже размышляла о счастье и пришла к выводу, что cтрах нового блокирует наше развитие. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!