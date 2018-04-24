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Аллен и Хоукинс вышли во второй круг чемпионата мира по снукеру, Мёрфи выбыл
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Аллен и Хоукинс вышли во второй круг чемпионата мира по снукеру, Мёрфи выбыл 

Чемпионат.com 1 час назад
В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Накануне стали известны ещё три участника второго раунда. В частности, чемпион мира 2005 года англичанин Шон Мёрфи в упорной борьбе проиграл валлийцу Джейми Джонсу со счётом 9:10.
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Первый раунд Марк Аллен (Северная Ирландия) — Лиам Хайфилд (Англия) — 10:5. Шон Мёрфи (Англия) — Джейми Джонс (Уэльс) — 9:10. Барри Хоукинс (Англия) — Стюарт Кэррингтон (Англия) — 10:7. Дин Джунху (Китай) — Сяо Годун (Китай) — 6:3 (после первой сессии). Рики Уолден (Англия) — Люка Бресель (Бельгия) — 6:3 (после первой сессии).
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