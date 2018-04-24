Джон Торторелла: «Тяжело было постоянно догонять „Вашингтон“

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла отметил, что его команда заслуженно проиграла «Вашингтону» (2-4 в серии) в 1/8 финала Кубка Стэнли. — Тяжело было прийти в себя. Они очень цепко оборонялись в этой серии, — приводит пресс-служба НХЛ слова Тортореллы. — Мы вынуждены были постоянно догонять соперника. Так играть тяжело. Победил сильнейший. Они лучше сыграли в ключевых моментах. Мы хорошо играли в большинстве в начале серии, но потом сбавили обороты. А они наоборот прибавили.

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