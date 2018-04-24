Английский болельщик получил ножевое ранение перед матчем «Ливерпуль» — «Рома»

ТАСС , 24 апреля. Один из болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль» получил ножевое ранение во время беспорядков перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и итальянской «Ромой». Об этом сообщает издание The Sun.

Отмечается, что болельщик получил ранение около одного из баров Ливерпуля незадолго до начала встречи. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, к месту происшествия направилась полиция. Также сообщается о еще нескольких столкновениях между болельщиками «Ливерпуля» и «Ромы».

В настоящее время идет первый тайм матча «Ливерпуль» — «Рома», счет 0:0.