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Английский болельщик получил ножевое ранение перед матчем «Ливерпуль» — «Рома»
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Английский болельщик получил ножевое ранение перед матчем «Ливерпуль» — «Рома» 

ТАСС 38 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
ТАСС, 24 апреля. Один из болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль» получил ножевое ранение во время беспорядков перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и итальянской «Ромой». Об этом сообщает издание The Sun.
Отмечается, что болельщик получил ранение около одного из баров Ливерпуля незадолго до начала встречи. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, к месту происшествия направилась полиция. Также сообщается о еще нескольких столкновениях между болельщиками «Ливерпуля» и «Ромы».
В настоящее время идет первый тайм матча «Ливерпуль» — «Рома», счет 0:0.
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