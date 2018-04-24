Клопп призвал фанатов «Ливерпуля» не атаковать автобус «Ромы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал фанатов клуба не повторять перед матчем с «Ромой» произошедшего перед игрой с «Манчестер Сити». Тогда фанаты атаковали автобус «горожан», разбив его.

"На стадионе — сделайте так же снова и даже лучше. Вне стадиона, пожалуйста, покажите уважение, которое мы должны показать. Это восхитительный клуб, футбольная семья, известная по всему миру фантастической атмосферой. Нам не нужно ничего бросать в автобус соперников.

Покажите «Роме» заслуженное уважение. Мы соперники только на поле. Этот восхитительный город может показать всем, как приятны жители «Ливерпуля», — цитирует Клоппа Goal.