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Клопп призвал фанатов «Ливерпуля» не атаковать автобус «Ромы»
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Клопп призвал фанатов «Ливерпуля» не атаковать автобус «Ромы» 

SPORT24.ru 55 минут назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал фанатов клуба не повторять перед матчем с «Ромой» произошедшего перед игрой с «Манчестер Сити». Тогда фанаты атаковали автобус «горожан», разбив его.
"На стадионе — сделайте так же снова и даже лучше. Вне стадиона, пожалуйста, покажите уважение, которое мы должны показать. Это восхитительный клуб, футбольная семья, известная по всему миру фантастической атмосферой. Нам не нужно ничего бросать в автобус соперников.
Покажите «Роме» заслуженное уважение. Мы соперники только на поле. Этот восхитительный город может показать всем, как приятны жители «Ливерпуля», — цитирует Клоппа Goal.
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