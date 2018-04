«Вашингтон» — «Коламбусу»: «Отличный сезон. Увидимся в следующем»

«Вашингтон» в Твиттере поблагодарил «Коламбус» после завершения серии 1/8 финала Кубка Стэнли. «Кэпиталз» выиграли серию со счетом 4-2.

"Шесть игр, четыре овертайма — какая серия! Поздравляем «Коламбус» с отличным сезоном. Увидимся в следующем", — говорится в сообщении «Кэпиталз».

Напомним, в следующем раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом».

Six games, four overtimes — what a series. Congrats to the @BlueJacketsNHL on an awesome season. See you next year, #CBJ#ALLCAPS pic.twitter.com/SnjBTe8on2

— Washington Capitals (@Capitals) 24 апреля 2018 г.