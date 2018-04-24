Неизвестный похитил у пенсионерки 500 тысяч рублей под предлогом обмена денег из-за «реформы» 

Следователи проводят проверку, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Неизвестный мужчина, представившись сотрудником пенсионного фонда, обманом похитил у пенсионерки в Замоскворечье 500 тысяч рублей.
— Под предлогом выдачи призовых подарков ветерану труда, а также консультации по поводу предстоящего в следующем месяце обмена денежных купюр на новые, мужчина завладел сбережениями женщины в размере 500 тысяч рублей. В обмен он выдал ей купюры «банка приколов», — рассказали агентству «Москва» в пресс-службе столичной полиции.
В пресс-службе добавили, что по данному факту следователи проводят проверку, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экономиста Центробанка арестовали по подозрению в мошенничестве
Заочный арест украинского пранкера Вольнова Мосгорсуд признал законным