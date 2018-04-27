«СКА-Хабаровск» начал селекцию под ФНЛ

Советский спорт: последние новости

Киберфутболист Kefir: В "Спартаке" был за идею, денег не платили

Георгий Гелашвили: Всегда хочется, чтобы на чемпионат мира ехал самый горячий вратарь из КХЛ

Антон Швец: Мне нравится девиз «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой»