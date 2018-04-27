«СКА-Хабаровск» начал селекцию под ФНЛ 

В шорт-листе армейцев полтора десятка игроков — в частности, из «Томи», «Авангарда» и «Тосно», в том числе находящиеся сейчас в арендах в клубах ФНЛ. Предметные переговоры с новичками, видимо, начнутся после того, как будет сформирован бюджет клуба на новый сезон. Многое будет зависеть и от того, кто в этом году выйдет в премьер-лигу — на рынке появятся свободные агенты. При этом главный тренер Сергей Передня продолжит работу с командой.
Отметим, что после завершения сезона контракты со СКА продолжат действовать только у троих игроков — Александра Довбни, Дмитрия Кабутова и Артема Самсонова. Группа футболистов находится в клубе в аренде, у остальных истекают договоры. С некоторыми хабаровчане попробуют переподписать соглашения.