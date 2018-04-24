«Челси» готов предложить «Наполи» € 75 млн за Кулибали

«Челси» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали и намерен сделать неаполитанцам предложение о летнем переходе футболиста.

Как сообщает Sportwitness.co.uk со ссылкой на неаполитанскую газету Il Mattino, синие уже давно проявляют интерес к защитнику и неоднократно совершали попытки приобрести его. В летнее трансферное окно руководство «Челси» готово предложить «Наполи» около £ 65 млн (€ 75 млн) за переход игрока.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник принял участие в 32 матчах итальянской Серии А.