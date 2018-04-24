Ещё
«Челси» готов предложить «Наполи» € 75 млн за Кулибали
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Челси» готов предложить «Наполи» € 75 млн за Кулибали 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Челси» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали и намерен сделать неаполитанцам предложение о летнем переходе футболиста.
Как сообщает Sportwitness.co.uk со ссылкой на неаполитанскую газету Il Mattino, синие уже давно проявляют интерес к защитнику и неоднократно совершали попытки приобрести его. В летнее трансферное окно руководство «Челси» готово предложить «Наполи» около £ 65 млн (€ 75 млн) за переход игрока.
В нынешнем сезоне 26-летний защитник принял участие в 32 матчах итальянской Серии А.
Чемпионат.com: последние новости
Клопп призвал фанатов "Ливерпуля" не атаковать автобус "Ромы" Павлюченко: «Не надо поливать «Спартак» грязью, надо быть с командой» 10 девушек, которые вдохновили хоккеистов «Ак Барса» на победу в Кубке Гагарина
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Участник марафона скончался после забега3
«Спартак» облажался13
Аршавин зажигает в Казахстане. В РФ всем наплевать
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова31
Шарапова собралась на Олимпиаду в Токио1
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение