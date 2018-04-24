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«Мэйпл Ливз» и «Рэпторз» выразили соболезнования в связи с наездом на пешеходов в Торонто
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«Мэйпл Ливз» и «Рэпторз» выразили соболезнования в связи с наездом на пешеходов в Торонто 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В результате происшествия погибли 10 человек, еще 15 пострадали.
"Наш город, наши люди и все, кого каснулись сегодняшние трагические события, наши мысли с вами" — говорится в сообщении «Мэйпл Ливз». «Наши сердца со всеми, кого задели трагические события. Это наш город и наш дом. Вместе мы выстоим», — отмечается в сообщении «Рэпторс».
Отметим, что по данным Reuters, основной версией случившегося правоохранительные органы Канады называют теракт.
To our city, our people and all those affected by today’s tragic events, our thoughts and prayers are with you.
— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 23 апреля 2018 г.
Our hearts go out to everyone involved in today’s tragic incident. This is our city and our home. Today we stand together 🇨🇦 pic.twitter.com/xg1fFVjNkZ
— Toronto Raptors (@Raptors) 24 апреля 2018 г.
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