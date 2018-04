«Мэйпл Ливз» и «Рэпторз» выразили соболезнования в связи с наездом на пешеходов в Торонто

В результате происшествия погибли 10 человек, еще 15 пострадали.

"Наш город, наши люди и все, кого каснулись сегодняшние трагические события, наши мысли с вами" — говорится в сообщении «Мэйпл Ливз». «Наши сердца со всеми, кого задели трагические события. Это наш город и наш дом. Вместе мы выстоим», — отмечается в сообщении «Рэпторс».

Отметим, что по данным Reuters , основной версией случившегося правоохранительные органы Канады называют теракт.

To our city, our people and all those affected by today’s tragic events, our thoughts and prayers are with you.

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 23 апреля 2018 г.

Our hearts go out to everyone involved in today’s tragic incident. This is our city and our home. Today we stand together 🇨🇦 pic.twitter.com/xg1fFVjNkZ

— Toronto Raptors (@Raptors) 24 апреля 2018 г.