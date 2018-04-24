У Олимпиады-2020 в Токио большие проблемы с подготовкой из-за денег

В столице ОИ-2020 самоубийство менеджера после нечеловеческой переработки на олимпийской стройке — реальный факт. Смешно, но это из-за МОК.

Если уж у японцев проблемы…

Когда стало известно, что Токио примет летнюю Олимпиаду 2020 года, многие успокоились и поверили в то, что уж у японцев то всё получится без каких-либо затруднений. Япония — страна, где как нигде в мире развитые высокие технологии, где в метро каждый день спускаются десятки миллионы людей, но при этом всё работает как часы. Это же касается практически всех сфер жизни в Японии, где всё подчиняется чётким правилам. Возможно, Токио — вообще самый оживлённый мегаполис мира с прекрасной транспортной системой. Невероятная энергия города здесь сочетается со спокойствием и уверенностью в собственной безопасности. Местные жители традиционно вежливы и готовы помочь с любым вопросом, а хорошая еда дополняет впечатление от страны.

Казалось бы, японцы должны были подготовиться к Олимпиаде по самому высшему уровню, приведя в порядок все объекты задолго до старта Игр в июле 2020 года. Но вот всего лишь за два года до старта летней Олимпиады у Токио огромные проблемы с инфраструктурой, на организаторов давит МОК, службы по охране окружающей среды, здравоохранению и социальных сфер. Как Япония докатилась до такой жизни?

МОК снова начудил

Вероятно, без «помощи» МОК Токио уже был бы готов к Олимпиаде. Дело в том, что Международный олимпийский комитет в последнее время ведёт активную борьбу по уменьшению расходов на организацию как зимних, так и летних Игр. Собственно, именно поэтому в МОК в последние годы столкнулись с проблемой нехваткой городов-кандидатов, готовы принять Олимпиаду. Правительства большинства стран поняли, что такие мероприятия делают дыру в федеральном бюджете размером с Марианскую впадину. Электорат становится недоволен, а недовольные люди иногда способны доставить немало проблем правительству. По крайней мере, в некоторых странах. Вспомните все недавно прошедшие Игры. Каждые из них сопровождали крупные скандалы.

В прошлом декабре в МОК прикинули и решили, что было бы неплохо сократить расходы на организацию Олимпиады в Токио на полтора миллиарда долларов. Очевидно, это привело к сорванным срокам по строительству основных объектов. Так, главный стадион до сих пор находится в непонятном статусе. Ожидается, что строительство будет завершено к ноябрю 2019 года, но это если МОК не выкинет очередной пересмотр бюджета.

Рабочий совершил самоубийство, переработав 190 часов

Все вышеописанные события привели к тому, что строительные компании стали испытывать колоссальный прессинг и начали эксплуатировать рабочих по максимуму. Один из таких ребят в марте прошлого года не выдержал давления и закончил жизнь самоубийством. Он переработал 190 часов за один месяц. Еще раз повторим — 190! 23-летний молодой человек отвечал за качественный контроль строительных объектов на стадионе. Его родители пытаются добиться компенсации от правительства и уже успешно подали петицию, обозначив этот случай как «смерть из-за переработки», которые японцы также называют «кароши». Так вот, «кароши» имеет место, когда человек перерабатывает 80 и больше часов в месяц.

Тело рабочего нашли в горах спустя несколько недель после исчезновения. В предсмертной записке он признался, что был физически и эмоционально раздавлен. Позже выяснилось, что массовые случаи переработки имели место в большинстве строительных объектов в Токио.

«Подготовка отстаёт минимум на год»

Серьёзную обеспокоенность отставанием в подготовке выразила и Международная федерация парусного спорта. Там заявили, что Токио отстаёт от плана как минимум на один год. Тестовые соревнования по парусному спорту должны состояться уже осенью этого года, но есть большие сомнения, что японцы сумеют подготовить необходимую инфраструктуру. Вы наверняка помните, какие проблемы были у Рио с акваторией, где вода была непонятного цвета, а ещё там постоянно обнаруживали какие-то бактерии. В федерации парусного спорта выразили надежду, что Токио избежит ошибок своих бразильских коллег.

Совсем решил добить бедных японцев председатель координационного комитета МОК Джон Коатес, который на встрече в Токио призвал оргкомитет Игр-2020 в кратчайшие сроки отреагировать на все критические замечания и вопросы. По тону высказывания чиновника становится понятно, насколько он разочарован сложившейся ситуацией.

«Сейчас я по-дружески могу вам сказать, что вопросов будет ещё больше. В ноябре Токио посетят более 200 представителей Национальных олимпийских комитетов. Они хотят получить подробную информацию, вы должны быть готовы отвечать на возникающие вопросы. Если вы не дадите ответы, то уверенности в готовности Токио к Олимпийским играм станет гораздо меньше».

Собственно, в тот момент речь будет уже не об уверенности, а о том, пройдёт ли вообще Олимпиада-2020 в Токио. Хотя куда её переносить за полтора года — непонятно. Ах да, ведь есть Лондон и его наследие 2012 года. Чем не кандидат? Чемпионат мира по футболу получить не удалось, зато Олимпиаду проведут.

А ведь организаторы ОИ в Токио изначально обещали всем зрителям уникальный опыт посещения Игр, которого никогда не было раньше. Болельщиков должны были встречать роботы-волонтёры, автомобили и автобусы без водителей и многое-многое другой из высокотехнологичного мира японских передовых разработок. Вот только будет ли во всём этом смысл с таким ворохом проблем?