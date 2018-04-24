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На конкурс «Полицейский дядя Степа» поступают первые работы
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На конкурс «Полицейский дядя Степа» поступают первые работы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
УМВД России по Магаданской области при поддержке Общественного совета к 300-летию полиции России проводит региональный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа». Конкурсная комиссия продолжает принимать творческие работы, посвященные любимым российским мульт — и киногероям — сотрудникам органов внутренних дел.
Напоминаем, что в мероприятии могут участвовать ребята в возрасте от шести до четырнадцати лет. Лучшие творческие произведения будут направлены для участия во Всероссийском этапе конкурса.
Работы принимаются по 11 мая включительно по адресу: г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 9, отдел информации и общественных связей.
Обращаем внимание, что материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и по окончании мероприятия не возвращаются.
Справки по телефонам: 696-653, 696-490, 696-302.
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