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Месси воспротивился переходу Неймара в «Реал»
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Месси воспротивился переходу Неймара в «Реал» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рекомендовал бывшему одноклубнику, форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару, не подписывать контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Don Balon.
По информации издания, Неймар встретился с аргентинцем и попросил у него совета. Месси выразил мнение, что лучшим вариантом для бразильского форварда станет английский «Манчестер Юнайтед». Аргентинец заявил, что не выдержит, если его друг будет выступать в сливочной футболке соперников.
В середине марта сообщалось, что Неймар попросил отца начать переговоры по переходу в «Реал». Бразилец выражал недовольство уровнем французского чемпионата. Пресса также называла каталонскую «Барселону» одним из вариантов для продолжения карьеры форварда.
Бразильский нападающий перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордную сумму в 222 миллиона евро. В текущем сезоне в активе Неймара 28 голов в 30 матчах во всех турнирах.
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