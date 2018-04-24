Эффенберг: «Не хотел бы встретиться с Рамосом на поле»

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Штефан Эффенберг назвал ключевых футболистов «Реала» . Мадридцы сыграют с мюнхенцами в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мне бы не хотелось встретиться на поле лицом к лицу с Рамосом. Я не лгу, когда говорю, что «Реал» не выиграл бы столько титулов без Рамоса. То же самое касается Крооса.

Рамос, Кроос и Криштиану образуют основу. Футболисты «Баварии» должны сыграть с полной отдачей, чтобы добиться успеха. Также в «Реале» есть Модрич — умный игрок. Они все хороши», — цитирует Эффенберга AS.

Матч «Бавария» — «Реал» состоится 25 апреля. Начало — в 21:45 мск.