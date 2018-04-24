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Молодой учитель покончил с собой после семейной эстафеты
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Молодой учитель покончил с собой после семейной эстафеты 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Шымкенте (Южно-Казахстанская область) свел счеты с жизнью преподаватель информатики местной школы. 28-летний Такирхан Абишев покончил с собой в стенах образовательного учреждения, его тело в одном из кабинетов обнаружили 11-классники, передает "Уралинформбюро".
Инцидент случился еще 21 апреля, однако подробности произошедшего стали известны только сейчас. По данным местных СМИ, менее года назад совершил суицид родной брат Абишева. При этом коллеги учителя отмечают, что в день его гибели ничто не предвещало трагедию — Такирхан в первой половине рабочей смены успешно провел семейную эстафету, но уже через несколько часов его нашли мертвым.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют иные обстоятельства произошедшего.
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