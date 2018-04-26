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Священник освятил «Волгоград Арену» к чемпионату мира-2018
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Священник освятил «Волгоград Арену» к чемпионату мира-2018 

АиФ Волгоград 49 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Руководитель отдела армейского и полицейского душепопечительства Волгоградской епархии освятил футбольное поле «Волгоград Арены», а также технологические помещения стадиона, водоснабжение и прочее оборудование. Расположенное на нем.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», по просьбе начальника городского Управления МВД Алексея Гусева Отец Георгий Лазарев провел в храме Всех Святых на Мамаевом кургане водосвятный молебен перед началом мероприятий по охране общественного порядка на ЧМ-2018. Кроме того, священник окропил личный состав УВД святой водой
Добавим, что молебны прошли и в соединениях, и воинских частях Волгоградского гарнизона. Их служили помощники командиров частей священники Георгий Лазарев, Сергий Попов, Константин Румянцев, Николай Лихолетов и другие.
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