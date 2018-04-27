Хавбек «Манчестер Сити» грозится покинуть клуб

По сведениям издания, футболист потребовал место в основном составе манкунианцев в следующем сезоне. В противном случае он угрожает покинуть клуб. Интерес к бельгийцу проявляет интерес.

В нынешнем сезоне 22-летний Перейра выступает за «Валенсию» на правах аренды, провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Его контракт с «МЮ» заканчивается летом 2019 года.