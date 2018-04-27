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Хавбек «Манчестер Сити» грозится покинуть клуб
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Хавбек «Манчестер Сити» грозится покинуть клуб 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Бельгийский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра может покинуть клуб летом, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, футболист потребовал место в основном составе манкунианцев в следующем сезоне. В противном случае он угрожает покинуть клуб. Интерес к бельгийцу проявляет интерес.
В нынешнем сезоне 22-летний Перейра выступает за «Валенсию» на правах аренды, провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Его контракт с «МЮ» заканчивается летом 2019 года.
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