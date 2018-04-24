Стоунс покинет «Манчестер Сити»?

Защитнику «Манчестер Сити» Джону Стоунсу разрешат покинуть клуб в конце текущего сезоне. Об этом сообщает The Sun.

После перехода в команду нового защитника Эмерика Ляпорта в январе главный тренер клуба Хосеп Гвардьола перевел Стоунса в запас. Несмотря на то, что наставник всегда публично отчитывал Стоунса, источник The Sun уверен, что тренер отпустит футболиста во время летнего трансферного окна.

Два года назад «Сити» заплатил 41,5 миллиона фунтов стерлингов, чтобы подписать Стоунса из «Эвертона». Сейчас 23-летний защитник получает 100 000 фунтов в неделю.