В столице начали обсуждать ужесточение штрафа за катание на самокате в метро

Штраф за катание на самокате в метро могут ужесточить в столице. Такую инициативу обсуждают в Мосгородуме, передает телеканал Москва 24. По мнению парламентариев, люди, катающиеся по платформам, создают дискомфорт для пассажиров и подвергают их жизнь опасности.

Сейчас за нарушение положен штраф в сто-тысячу рублей. Размер нового минимального наказания должны определить эксперты, по предварительным оценкам его могут поднять до пятисот или тысячи рублей. Действие штрафов распространят и на МЦК.

В столичном метро не запрещено провозить самокаты. Однако транспортное средство нужно катить рядом с собой, передвигаться на нем по платформам или переходам нельзя. Рекомендуется также придерживать самокат на эскалаторе. Дополнительные деньги платить его провоз платить не нужно.

Самокатов в городе в ближайшее время может стать больше. Власти планируют открыть прокат этих транспортных средств после ЧМ-2018. Москвичи смогут брать в аренду электрические и мускульные самокаты, если пилотный проект будет успешным — станций проката станет больше в 2019 году.