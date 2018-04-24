Ещё
В столице начали обсуждать ужесточение штрафа за катание на самокате в метро
Далее:
Читайте также:
Ещё

В столице начали обсуждать ужесточение штрафа за катание на самокате в метро 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Штраф за катание на самокате в метро могут ужесточить в столице. Такую инициативу обсуждают в Мосгородуме, передает телеканал Москва 24. По мнению парламентариев, люди, катающиеся по платформам, создают дискомфорт для пассажиров и подвергают их жизнь опасности.
Сейчас за нарушение положен штраф в сто-тысячу рублей. Размер нового минимального наказания должны определить эксперты, по предварительным оценкам его могут поднять до пятисот или тысячи рублей. Действие штрафов распространят и на МЦК.
В столичном метро не запрещено провозить самокаты. Однако транспортное средство нужно катить рядом с собой, передвигаться на нем по платформам или переходам нельзя. Рекомендуется также придерживать самокат на эскалаторе. Дополнительные деньги платить его провоз платить не нужно.
Самокатов в городе в ближайшее время может стать больше. Власти планируют открыть прокат этих транспортных средств после ЧМ-2018. Москвичи смогут брать в аренду электрические и мускульные самокаты, если пилотный проект будет успешным — станций проката станет больше в 2019 году.
Москва24: последние новости
Движение транспорта рядом с "ВЭБ Ареной" перекроют в воскресенье Огромная вувузела появится в "Сокольниках" к ЧМ-2018 Больше 1,5 тысячи человек вышли на старт кросса "Лисья гора"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Спартак» облажался13
Участник марафона скончался после забега3
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова31
Аршавин зажигает в Казахстане. В РФ всем наплевать
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение